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ПАСЕ отказалась проводить дебаты по MH17 и взносам России

24 июня 2019, 13:20

ПАСЕ отказалась проводить дебаты по MH17 и взносам России

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила предложения о проведении дебатов о нарушениях принципов СЕ со стороны России. Об этом сообщает «Европейская правда».

Сегодня в ПАСЕ зарегистрировали два официальных запроса о проведении дебатов под названиями «Завершить российский шантаж: Россия должна понести ответственность за неплатежи» и «Обязательство привлечь к ответственности тех, кто сбил MH17». Оба запроса подали «друзья Украины» — британский депутат, консерватор Роджер Гейл и председатель группы ЕНП, польский депутат Александр Почей.

Запросы на срочные дебаты были отклонены дважды. Сначала против него проголосовало Бюро ПАСЕ, руководящий орган ассамблеи. «Я предлагал и пытался продвинуть это решение, но его отклонили уверенным большинством», — отметил Почей.

По требованию группы депутатов вопрос вынесли на рассмотрение ассамблеи, но также безуспешно.

46 депутатов проголосовали за дебаты о российском финансовом шантаже, 77 — против. По дебатам по MH17, в сбитии которого обвиняют Россию, голоса распределились как 52 за, 86 против. Таким образом, вопрос не внесли в повестку дня.

Также на этой сессии ПАСЕ ожидается, что будет рассмотрен вопрос о снятии санкционного давления с россиян.

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