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Бизнес-партнер Коломойского получил вид на жительство в Украине

24 июня 2019, 16:50

Бизнес-партнер Коломойского получил вид на жительство в Украине

Бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов в пятницу получил разрешение на постоянное проживание в Украине. Об этом он сообщил LB.ua.

Боголюбов опроверг информацию газеты «Зеркало недели» о том, что планировал получить украинское гражданство. По словам Боголюбова, именно за видом на жительство он обращался в Миграционную службу.

Он отметил, что отказался от украинского гражданства весной 2017 года после того, как тогдашний президент Порошенко подал в парламент проект закона о недопущении двойного гражданства. «Я тогда находился в Лондоне и пошел в наше консульство, где действительно написал отказ от украинского гражданства, поскольку не хотел терять свои остальные», — рассказал Боголюбов.

Он подчеркнул, что сейчас у него только британское гражданство.

«Ситуация изменилась — новый Президент сказал, что нас, украинцев, по всему миру 65 миллионов и призвал возвращаться, чтобы вместе менять страну. В ответ его на призыв я приехал. Но, учитывая, что у меня британские документы, находиться на территории Украины безвыездно я могу лишь 90 дней. Поэтому-то я и пошел в Миграционную службу, чтобы попросить разрешение на постоянное проживание — чтоб чувствовать себя спокойно и не считать дни», — добавил бизнесмен.

Боголюбов подчеркнул, что пока за восстановлением украинского гражданства не обращался, но не исключает, что сделает это в будущем.

В мае 2019 года государственный ПриватБанк начал судебные разбирательства против Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского в США.

Их в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении. Кроме этого, Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), предусматривающего расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и ОПГ, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.

«Зеркало недели» писало, что получение украинского гражданства могло обезопасить Боголюбова от экстрадиции.

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