Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 24 июня.
Политика
ПАСЕ дважды отклонила запросы на проведение дебатов относительно причастности России к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17.
Права человека
Группировка «ЛНР» приговорила жителя неподконтрольной властям части Луганской области к 13 годам заключения по обвинению в «государственной измене».
Экономика
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин поручил создать список неиспользуемых земель.
В «ДНР» признали, что на Макееввском металлургическом заводе работают только несколько цехов.
Общество
В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей оккупированных территорий.
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