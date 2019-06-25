Опрос: Почти половина украинцев готова поддержать автономию Донбасса в составе Украины

Почти половина жителей Украины готова поддержать решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей ради прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Яременко и центром «Социальный мониторинг», передает «Интерфакс-Украина».



Согласно результатам социсследования, 49,5% респондентов ответили, что поддержали бы автономию (скорее поддержали бы — 29,1% опрошенных и точно поддержали бы — 20,4%).



При этом не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов (точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%). Затруднились с ответом на вопрос 19,8%.



В ходе исследования с 13 по 21 июня было опрошено 3000 респондентов, ошибка выборки составляет 1,8%.