Захваченные Россией украинские корабли исчезли из порта Керчи

Захваченные ФСБ России в районе Керченского пролива украинские военные катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи. Об этом сообщает «Крым.Реалии».



Журналисты обнаружили, что украинские военные катера и буксир, ранее находившиеся под маскировочной сеткой у причала военной части российской береговой охраны, отсутствуют.



В пресс-службе погрануправления ФСБ России не сообщали о перемещении украинских военных кораблей и буксира.



Куда переместили украинские корабли также пока неизвестно.

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.



Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.



27 декабря стало известно, что все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.



Моряки продолжают находиться под стражей в СИЗО Москвы.



24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась віполнять решение.