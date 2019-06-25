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Захваченные Россией украинские корабли исчезли из порта Керчи

25 июня 2019, 15:50

Захваченные Россией украинские корабли исчезли из порта Керчи

Захваченные ФСБ России в районе Керченского пролива украинские военные катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Журналисты обнаружили, что украинские военные катера и буксир, ранее находившиеся под маскировочной сеткой у причала военной части российской береговой охраны, отсутствуют.

В пресс-службе погрануправления ФСБ России не сообщали о перемещении украинских военных кораблей и буксира.

Куда переместили украинские корабли также пока неизвестно.

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

27 декабря стало известно, что все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.

Моряки продолжают находиться под стражей в СИЗО Москвы.

24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась віполнять решение.

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Керчь керченский пролив
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украинские моряки
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