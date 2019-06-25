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Дата и повестка встречи Трампа с Зеленским еще не определены

25 июня 2019, 17:26

Дата и повестка встречи Трампа с Зеленским еще не определены

Дата и повестка дня встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне еще неопределены. Об этом сообщил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Пока еще решения нет, но мы очень заинтересованы, чтобы определиться с датой и повесткой дня», — отметил Тейлор.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

ТЕМЫ

Люди
Дональд Трамп Владимир Зеленский Уильям Тейлор
Прочее
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