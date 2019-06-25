Дата и повестка встречи Трампа с Зеленским еще не определены

Дата и повестка дня встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне еще неопределены. Об этом сообщил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Пока еще решения нет, но мы очень заинтересованы, чтобы определиться с датой и повесткой дня», — отметил Тейлор.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.