Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ подозревает более 170 россиян в преступлениях против Украины

26 июня 2019, 10:13

СБУ подозревает более 170 россиян в преступлениях против Украины

Служба безопасности подозревает более 170 россиян в посягательстве на территориальную целостность Украины и преступлениях против основ национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос «Новостей Донбасса».

С февраля 2014 года следователи СБУ расследовали 19085 уголовных производств по факту сепаратизма и совершения преступлений против национальной безопасности Украины.

О подозрении сообщено 4579 лицам. Из них 201 — иностранец, при чем большинство иностранцев (176 человек) — граждане России. По подозрению в указанных обвинениях арестовали 1685 человек, однако в спецслужбе не уточнили, есть ли среди задержанных россияне.

Обвинительные акты направлены в суды в отношении 2389 человек, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях и пособничестве боевикам. 873 человека признаны виновными и приговорены к разным срокам.

ТЕМЫ

Прочее
СБУ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненной во время обстрела в Горловке
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:04
ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:55
В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
22:04
Испытательный срок для «Минска» и первые подозреваемые в крушении МН17. Главное за неделю
10:29
Боевики разместили запрещенное вооружение между гражданскими зданиями недалеко от Луганска
22:05
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
все новости
11:02
ПАСЕ планирует снять все санкции с российской делегации
10:40
На округе в Луганской области в Раду выдвинулись четыре однофамильца
10:13
СБУ подозревает более 170 россиян в преступлениях против Украины
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненной во время обстрела в Горловке
09:39
Более 23,5 тысячи детей имеют статус пострадавших от конфликта на Донбассе
09:35
Суд отменил отказ ЦИК регистрировать партию Саакашвили на выборах
09:21
Суд вернул проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве старые названия
09:00
Ассоциация водоканалов призвала созвать СНБО для рассмотрения ситуации с «Водой Донбасса»
08:20
Семеро украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки
23:14
Брат Медведчука баллотируется в Раду по округу в Луганской области
22:40
Сестры Савченко идут в Раду по округам в Донецкой области
22:09
Ученые допустили зависимость уровня рождаемости от загрязнения воздуха
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:03
Нацгвардия начала расследование из-за песни Газманова на выпускном
19:43
Суд признал неконституционной статью, по которой арестовали Савченко
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция