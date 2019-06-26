Сын владельца завода «Луга-Нова» задержан в Киеве с удостоверениями РФ и «ЛНР»

В Киеве задержан сын владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрий Держак.



«Вместе с СБУ задержали гражданина Д. Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ Луга-Нова — одного из основных спонсоров террористов с ЛНР», — сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



У задержанного обнаружили удостоверение ветерана боевых действий Министерства обороны России и «удостоверение личности военного ЛНР».



Держак проживал в столице, однако Луценко не сообщил как долго. Также не сообщаются другие подробности задержания.



Держаку инкриминируется финансирование терроризма (. 1 ст. 258-5 УК Украины), уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Досудебное расследование осуществляет Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.



Обыски по месту жительства Держака прошли 25 июня на основании постановлений следственного судьи.