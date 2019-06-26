ГБР проводит 40 обысков по делу о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам

Государственное бюро расследований проводит около 40 обысков по уголовному делу о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Об этом на брифинге сообщил глава ГБР Роман Труба, передает «Громадське».



По его словам, обыски проходят в местах проживания служащих Министерства обороны, работников частных структур и в офисных помещениях.



Он уточнил, что вместе со следователями обыски проводят Департамент защиты экономики и Генпрокуратура.



По предварительным оценкам, убытки государства в этом деле составили 100 млн гривен, в частности речь идет о закупке 100 тысяч комплектов военной формы и 20 тысячах бронежилетов, большинство которых не соответствуют заявленным характеристикам.



«Три из пяти бронежилетов простреливаются», - сказал Труба.



Директор территориального управления ГБР в Киеве Руслан Марчук добавил, что бронежилеты изъяли со складов, поэтому они не поступят на вооружение армии. В то же время он отказался назвать производителя этих бронежилетов.

По словам Трубы, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако конкретных подозреваемых в деле пока нет.



Также Труба отвергает политическую составляющую обысков у Бирюкова.



Ранее Бирюков заявил, что у него изъяли флешку и черновики с материалами времен его работы советником министра обороны. Он подчеркнул, что не занимал государственных должностей, поскольку был внештатным работником Минобороны, поэтому, по его мнению, ГБР не имело оснований проводить у него обыски.