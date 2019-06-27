Сайдик надеется, что разведение сторон у Станицы ускорит достижение прогресса по Донбассу

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик приветствовал разведение позиций и вооружений вблизи Станицы Луганской. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



Сайдик выразил признательность сторонам за принятие необходимых решений для этого важного события. Он также надеется, что разведение сил станет катализатором мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



«Я искренне приветствую начало процесса отвода сил и техники в Станице Луганской. Надеюсь, что успешное осуществление этой операции в Станице-Луганской станет катализатором дальнейших шагов в направлении мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и, в частности, возобновления надежного, устойчивого и постоянного прекращения огня», — сказал он.



Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны приложить усилия для успешного завершения процесса отвода сил и средств.



Кроме того он поблагодарил сотрудников СММ ОБСЕ в Украине, в частности, главного наблюдателя Яшара Халита Чевика и его заместителя Марка Этерингтона за участие в процессе разведения.

26 июня в районе Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, к которому стороны шли с 2016 года. В штабе операции Объединенных сил отметили, что украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Власти Станицы также подтвердили отведение сил боевиками «ЛНР».