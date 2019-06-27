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Украинского политзаключенного, осужденного в России, удерживают в колонии Харькова

27 июня 2019, 17:51

Украинского политзаключенного, осужденного в России, удерживают в колонии Харькова

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, осужденный в России, уже пять месяцев отбывает наказание в харьковской колонии. Об этом сообщает «Громадське».

По словам политзаключенного, он отбывает здесь наказание с 1 марта 2019 года. Эту же информацию подтвердило журналистам руководство Диканевской колонии №12.

Статья, по которой он отбывает наказание и та, по которой его осудили в России — разбой.

В России он провел в тюрьме пять лет. Руководство Диканевской колонии подтвердило, что ему осталось отсидеть здесь еще 3,5 года.

Как он попал в Украину, Литвинов не знает.

«Я сам не понимаю, что здесь делаю, меня депортировали на родину из Магадана. В Магадане в суде мне сказали, что Украина согласилась, чтобы я отбывал срок дома, но Украина не могла такого сказать. Привезли меня в Старобельск в СИЗО, заседание Беловодский суд [районный суд в Луганской области] проводил без меня, и суд уже меня отправил сюда в исправительную колонию», - рассказал он.

Мужчина говорит, что написал письмо с просьбой о помиловании президенту Украины Владимиру Зеленскому. Руководство колонии подтвердило, что документы на помилование 27 июня направили в Киев.

Уроженца села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону, когда он там лечился — у него было воспаление челюсти, а больница в Станице тогда была захвачена боевиками группировки «ЛНР».

Россияне его обвинили в том, что он в составе украинского батальона «Днепр-1» «убивал мирных жителей в селах Луганщины».

Ему грозило 25 лет тюрьмы. Но адвокат Виктор Паршутикин смог добиться изменения статьи на «разбой», доказав, что жертв с такими фамилиями, которые были в материалах дела и которых якобы убил Литвинов, не существовало в принципе. Так же как и то, что батальон «Днепр-1» никогда не воевал в Луганской области.

В конце суд Ростова признал его виновным в том, что он якобы украл для нужд батальона два автомобиля. На суде же был подставной потерпевший, чьи автомобили якобы пропали.

«Я никогда не видел этого человека, и никогда ничего не крал, я простой колхозник», — говорит Литвинов.

Также адвокат Паршуткин доказал, что Литвинова пытали на допросах, и при задержании.

Суд Ростова признал Литвинова виновным в разбое и приговорил к 8,6 годам заключения. В 2016 его этапом переправили в колонию Магадана. В июне 2016 года Литвинов даже передал через адвоката заявление с требованием от России официальных извинений за незаконное уголовное преследование. И Генпрокуратура РФ извинилась перед осужденным украинцем.

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