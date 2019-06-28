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Замглавы СБУ стал чиновник времен Януковича

28 июня 2019, 14:23

Замглавы СБУ стал чиновник времен Януковича

Заместителем врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова стал Анатолий Калюжняк, который работал в спецслужбе при президентстве Виктора Януковича и подпадает под люстрацию. СБУ не афишировала это на своем сайте, однако подтвердила журналистам «Слідство.Інфо».

Генерал-майор Калюжняк назначен правой рукой врио главы СБУ по борьбе с коррупцией .

«Примерно неделю назад его назначили заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью», — сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

Калюжняк уже занимал эту должность с 2010-го по 2013 год. А генеральское звание получил от Виктора Януковича незадолго до событий на Майдане.

По официальным данным, на Калюжняка записан только гараж в Хмельницкой области. В то же время, его семье владеет тремя квартирами и двумя паркоместами в престижном жилом комплексе на Печерских холмах Киева: две квартиры принадлежит жене и одна — дочери, которая недавно окончила университет.

«Сам Анатолий Калюжняк, вероятно, живет в объединенных из двух квартир апартаментах. Оформлены они на его жену... даже при условии, что супруги объединило две "однушки", их общая площадь — не менее 118 квадратных метров. Стоимость подобных по размеру квартир с ремонтом в этом доме составляет, например, 275 тысяч долларов», — сообщают журналисты.

25-летняя Ольга, дочь генерал-майора, владеет двухкомнатной квартирой в соседнем подъезде. В объявлениях квартира такой же площади продается за 260 тысяч долларов.

В собственности семьи Анатолия Калюжняка также есть дом в пригороде Хмельницкого, откуда он родом.

В собственности семьи борца с коррупцией имеется также 2 элитных внедорожника — последняя модель AUDI Q8, записанная на самого Калюжняка, и Range Rover 2018 года выпуска у его дочери.

Журналисты не нашли официальных источников доходов у семьи генерал-майора, позволяющих вести такой образ жизни. Отметим, что с 2016 года декларации о доходах сбушников являются закрытой информацией.

В биографии Калюжняка из открытого доступа говорится, что он всю жизнь строил карьеру в СБУ, а в 2014 году, после увольнения со службы, ушел работать помощником народного депутата Владислава Бухарева, который недавно возглавил Службу внешней разведки Украины.

Жена генерал-майора — Наталья Калюжняк — не имеет официального бизнеса.

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Анатолий Калюжняк
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Коррупция СБУ
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