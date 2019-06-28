Мэй потребовала от Путина освободить украинских моряков

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвала Москву освободить 24 украинских моряков и прекратить дестабилизацию ситуации в Украине. Об этом сообщил представитель Даунинг Стрит на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке, передает «Европейская правда».



«Она сказала президенту, что нормализация наших двусторонних отношений не произойдет, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующее деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам», — заявил представитель британского правительства.



Он напомнил о враждебном вмешательства РФ во внутренние дела других стран, российской дезинформации и кибератаках.



Мэй также отдельно обсудила с Путиным вопрос Украины и захваченных украинских моряков.



«Она также отметила, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность, и для достижения прогресса необходимо осуществить деэскалацию конфликта и освободить 24 украинских военнослужащих, суда которых были силой захвачены в Черном море», — отметил представитель.



Встреча Мэй и Путина стала первой двусторонней встречей лидеров после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Поэтому Мэй напомнила президенту РФ, что у Британии есть неопровержимые доказательства того, что за этим нападением стояла Россия.

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.



27 декабря стало известно, что все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.



Моряки продолжают находиться под стражей в СИЗО Москвы.



24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась выполнять решение.