Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Мэй потребовала от Путина освободить украинских моряков

28 июня 2019, 15:02

Мэй потребовала от Путина освободить украинских моряков

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвала Москву освободить 24 украинских моряков и прекратить дестабилизацию ситуации в Украине. Об этом сообщил представитель Даунинг Стрит на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке, передает «Европейская правда».

«Она сказала президенту, что нормализация наших двусторонних отношений не произойдет, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующее деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам», — заявил представитель британского правительства.

Он напомнил о враждебном вмешательства РФ во внутренние дела других стран, российской дезинформации и кибератаках.

Мэй также отдельно обсудила с Путиным вопрос Украины и захваченных украинских моряков.

«Она также отметила, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность, и для достижения прогресса необходимо осуществить деэскалацию конфликта и освободить 24 украинских военнослужащих, суда которых были силой захвачены в Черном море», — отметил представитель.

Встреча Мэй и Путина стала первой двусторонней встречей лидеров после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Поэтому Мэй напомнила президенту РФ, что у Британии есть неопровержимые доказательства того, что за этим нападением стояла Россия.

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

27 декабря стало известно, что все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.

Моряки продолжают находиться под стражей в СИЗО Москвы.

24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась выполнять решение.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Тереза Мэй
Прочее
ВМС Украины
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:12
Обстрел в Донецке: два жителя ранены, поврежден дом
10:40
В Донецкой области сгорели поля зерновых по обе стороны линии соприкосновения
10:34
В Донецке произошел взрыв в квартире, есть погибший
09:50
Обстрелы: ОБСЕ зафиксировала повреждение дома в Докучаевске и свинофермы у Новолуганского
20:32
Освобождение четырех украинцев из плена и 12 лет колонии за непринятие «ДНР». Главное за день
15:35
Очередной приговор от «ДНР»: 12 лет строгого режима по обвинению в работе на СБУ
13:00
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» по ряду специальностей
11:17
«ДНР» думает над открытием еще одного КПВВ
09:58
«ЛНР»: На неработающей шахте погиб мужчина
09:16
Красный Крест отправил помощь на неподконтрольную властям часть Донбасса
08:26
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донецке
21:43
Разведение позиций возле Станицы и нелегальный экспорт донбасского угля. Главное за день
17:34
СМИ: РФ импортирует уголь из Донбасса в 19 стран
17:26
В «ДНР» заявили о задержании «диверсантов»
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненой во время обстрела в Горловке
все новости
16:47
Четверо освобожденных из плена «Л-ДНР» прилетели в Киев
16:39
В прифронтовом Торецке прекращено водоснабжение
16:12
Обстрел в Донецке: два жителя ранены, поврежден дом
15:13
Зеленский посмертно наградил Тымчука
15:02
Мэй потребовала от Путина освободить украинских моряков
14:57
Кучма отказался комментировать деятельность Медведчука
14:23
Замглавы СБУ стал чиновник времен Януковича
14:15
«ДНР» и «ЛНР» передали четверых украинских пленных
14:08
Россия призвала Украину и «ЛНР» выполнить полный отвод сил у Станицы Луганской
13:26
Мэй заявила Путину о доказательствах причастности России к отравлению Скрипалей
12:53
Разведение сил у Станицы Луганской: названы сроки ремонта моста
12:22
14 иностранцев, воевавших на Донбассе, получили украинское гражданство
12:19
В «Слуге народа» обещают слагать депутатские полномочия в случае прогулов
11:31
Будущий глава Одесской области торгует металлоломом с непризнанным Приднестровьем
11:31
Зеленский призвал любить День Конституции не только за возможность «поехать на шашлычки»
все новости
ВИДЕО
Зеленский призвал любить День Конституции не только за возможность «поехать на шашлычки»
28 июня, 11:31
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция