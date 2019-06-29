Путин ответил на обращение Зеленского касательно украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос касательно освобождения украинских моряков, захваченных в ноябре пришлого года, решится «спокойно, в рабочем режиме». Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи G20 в Осаке, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать недавнее обращение к нему Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.



«Мы спокойно, в рабочем режиме, этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине. Здесь кроме моряков... они исполняли приказ, и все. Мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться», - сказал Путин.



По словам российского президента, «обмены идут» — он упомянул четырех пленных, которые накануне вернулись в Киев с неподконтрольных территорий.



«Вот хороший пример контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат на лицо. Если нынешняя власть так будет вести работу, конечно, мы многого можем добиться», - добавил Путин.



Ранее Зеленский в прямом эфире попросил российского лидера вернуть домой украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года у Керченского пролива.