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Постановщиков спектакля с поцелуями девушек на фестивале в Крыму назвали «подонками»

29 июня 2019, 15:13

Постановщиков спектакля с поцелуями девушек на фестивале в Крыму назвали «подонками»

Фото: TJournal Фото: TJournal

На молодежном форуме «Таврида» в Крыму представили постановку театральной лаборатории Gogol School «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» с однополыми поцелуями девушек. Об этом написал местный блогер Александр Кирьяков.

Он опубликовал видео со спектакля на своем сайте, однако сейчас оно удалено.

Постановку показали ночью 25 июня после официального закрытия «Тавриды».

Издание TJournal приводит цитату Кирьякова, которой сейчас также нет на его сайте: «Эпатажно, однозначно, наотмашь. Тут тебе и статьи Конституции РФ, и стихи, и видео, и пластические этюды, и мокрые майки девушек с обливанием водой (без белья), и поцелуи страсть какие жаркие среди пар барышень с переменами партнерш, а после в пару стали сходиться два парня. Зал замер, реальный саспенс».

Режиссером постановки стал ученик Кирилла Серебренникова и актер «Гоголь-центра» Илья Ромашко.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал организаторов спектакля «подонками» в своем Twitter. Позже твит был удален.

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