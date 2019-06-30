Разведение позиций под Станицей, освобождение из плена и донецкие дипломы с грифом РФ. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 24 - 30 июня.

Урегулирование конфликта на Донбассе



В районе Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, к которому стороны шли с 2016 года. В штабе операции Объединенных сил отметили, что украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Власти Станицы также подтвердили отведение сил боевиками «ЛНР».



Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор признал отсутствие прогресса в работе Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата». Однако, отметил он, «все сводится к политической воли России».



Россия должна перейти к выполнению гарантий режима «тишины» и выводу вооружения из Донбасса, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя разведение вооруженных сил и средств в районе Станицы Луганской.



В Кремле заявили, что избрание нового президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать о реанимации «нормандского формата».



Политика



27 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум президента РФ Виктор Медведчук встретился в Минске с главами группировок «ДНР/ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. На общей пресс-конференции Пушилин и Пасечник объявили о готовности передать четырех пленных — трое из них являются украинскими военными.



28 июня освобожденные — Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий — прилетели в Киев рейсом из Минска. МВД разыскивало Дмитрия Великого по подозрению в дезертирстве. Он передан военной прокуратуре.



Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Медведчук поднял вопрос освобождения пленных из-за грядущих парламентских выборов. Пророссийский политик занимает третий номер в списках «Оппозиционной платформы — За жизнь».



Права человека



«ЛНР» приговорила жителя Луганской области к 13 годам заключения по обвинению в «государственной измене».



«ДНР» приговорила жительницу Донецкой области к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже» и «экстремизме».



Экономика



Уголь, добытый на неподконтрольной властям территории Донбасса, Россия поставляет в 19 стран мира, сообщает LIGA.net. Основными потребителями донбасского антрацита являются Европа и Турция. Среди экспортеров нелегально добытого угля также фигурируют Румыния, Болгария, Бельгия, Польша, Грузия, Египет и Канада.



В «ДНР» признали, что на Макееввском металлургическом заводе работают только несколько цехов.



Боевики «ДНР» захватили бизнес-центр в Донецке по адресу улица Марии Ульяновой, 63А. Как передают «Новости Донбасса», угрожая оружием, они отобрали ключи у охраны.



Боевые действия



С 24 по 30 июня в результате боевых действий пострадали 23 украинских военнослужащих.



61-летний мужчина получил ранения во время обстрела под Донецком 21 июня. Его приусадебный участок, где пострадавший был ранен, расположен приблизительно в 700 метрах от ближайших позиций боевиков.



14-летняя девочка получила проникающие ранения в левую голень во время обстрела Горловки 22 июня.



Общество



РФ аккредитовала 5 специальностей подконтрольного «ДНР» Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского. Отныне вуз, дипломы которого не признают ни в одной стране мира, сможет выдавать дипломы российского образца. В 2018 году аккредитацию РФ прошли некоторые специальности Донбасской академии строительства и архитектуры (Макеевка) и Донецкого медицинского университета.



СММ ОБСЕ зафиксировала приезд автомобилей Следственного комитета РФ и полиции РФ на подконтрольную боевикам «ДНР» территорию.



В Киеве задержан сын владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрий Держак. У него обнаружили удостоверение ветерана боевых действий Министерства обороны России и «удостоверение личности военного ЛНР».



Международный комитет Красного Креста направил гуманитарный груз весом 311 тонн в неподконтрольные властям районы Донбасса.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Донбасс без Партии регионов. Кто пришел на смену и что предлагают Донецку украинские депутаты на этих выборах // Люди Зеленского идут во власть от Донетчины // Выборы на границе с оккупированной территорией.



«Донбасс Реалии»: Что сделают с Донбассом новые депутаты Украины? // На что тратят деньги украинской армии? // Луганский аэропорт. Эксклюзивный репортаж // Где и на кого хотят учиться выпускники Донецка?



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