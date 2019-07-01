Кандидатку от «Оппозиционной платформы» на Донетчине обсыпали мукой

Фото: anastaciya_petrenko / Instagram

В Краматорске кандидатку от «Оппозиционной платформы за жизнь» (ОПЗЖ) Анастасии Петренко по округу № 45 (Авдеевка) обсыпали мукой. Фотографии инцидента Петренко опубликовала в Instagram.



Она отметила, что написала заявление в полицию.



Инцидент произошел у здания суда в воскресенье, где рассматривалась апелляция относительно законности предвыборной рекламы кандидата ОПЗЖ по округу № 47 (Славянск) Юрия Солода со слоганом «Восстановим отношения с Россией — вернем мир на Донбасс». Иск против солода подал его конкурент на округе — кандидат Артем Тур.



Донецкий окружной административный суд признал такую агитацию законной и не увидел в ней нарушений принципов суверенности государства. Апелляционный суд поддержал вывод суда первой инстанции.



Под здание суда пришли около десяти активистов, которые выступили против рекламы Солода.

Фото: karachun.com.ua