Один из освобожденных военных рассказал о нахождении в плену

Освобожденный из плена украинский военный старшина 53 ОМБР Максим Горяинов в субботу, 29 июня, прибыл в родной город Никополь Днепропетровской области. Он попал в плен 22 мая 2019 года возле поселка Новотроицкое Донецкой области. Об этом сообщает NewsOne.



«22 мая в 4:00 мы с старшинами выехали из-под Мариуполя. Ехали на сверку в Константиновку - кто сдаваться, кто заключать контракт, кто заканчивать контракт. В КАМАЗе спали все, поскольку рано выехали», - рассказал он.



Затем, по его словам, неизвестные внезапно остановили КАМАЗ на трассе и приказали выходить из транспорта.



«Как оказалось, мы подъехали к блокпосту "ДНР". Всех положили на землю. И потом на нашем же камазе отправили в Донецк. Там был допрос. Мы там провели почти две недели. И 1 июня нас перевели в донецкое СИЗО», - сказал Горяинов.



Также Горяинов рассказал, как ему сообщили о его освобождении.



«Буквально в четверг [27 мая] сказали, что нужно собираться. Дали одежду, вывезли куда-то. Я все это время не знал, где нахожусь. У меня постоянно был пакет на голове. Когда разрешили поговорить с женой, то мне уже тогда стало чуть-чуть легче», - подытожил старшина.

28 июня в Киев прилетели четверо украинцев, ранее удерживаемые в плену «ДНР». Освобожденные — Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий. По словам Виктора Медведчука, который договорился с сепаратистами об освобождении, боевики сами выбирали тех, кого отпустят.