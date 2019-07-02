В результате обстрела под Марьинкой ранены двое медиков-волонтеров

Двое медиков-волонтеров получили ранения в ходе обстрела в Марьинском районе. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



По предварительным данным пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на авто по дороге Марьинка-Красногоровка. Сейчас они находятся в военном госпитале в Покровске.



Отмечается, что пострадавшим 42 и 32 года.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Утром 1 июля у Водяного был обстрелян санитарный автомобиль ВСУ. В результате этого двое украинских военных погибли.