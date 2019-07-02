В Новолуганском из-за обстрела повреждены 4 постройки, пострадала жительница

Фото: Facebook / Евгений Каплин

В результате обстрела 29 июня в Новолуганском повреждения получили два жилых дома и две хозяйственные постройки по ул. Некрасова и ул. Вишневая. Одна мирная жительница контужена. Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин в Facebook.



По его словам, в ходе обстрела в жилые массивы приземлилось пять снарядов, один из которых не разорвался.



Местная жительница Елена, 1977 года рождения, получила контузию.



Также он сообщил, что семьям, чье жилье было повреждено в ходе обстрелов, оказана помощь пленкой для окон. Женщина, получившая контузию в ходе инцидента взята под социальное сопровождение командой миссии.

Фото: Facebook / Евгений Каплин