В Новолуганском из-за обстрела повреждены 4 постройки, пострадала жительница

В результате обстрела 29 июня в Новолуганском повреждения получили два жилых дома и две хозяйственные постройки по ул. Некрасова и ул. Вишневая. Одна мирная жительница контужена. Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин в Facebook.
По его словам, в ходе обстрела в жилые массивы приземлилось пять снарядов, один из которых не разорвался.
Местная жительница Елена, 1977 года рождения, получила контузию.
Также он сообщил, что семьям, чье жилье было повреждено в ходе обстрелов, оказана помощь пленкой для окон. Женщина, получившая контузию в ходе инцидента взята под социальное сопровождение командой миссии.
Фото: Facebook / Евгений Каплин