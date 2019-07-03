Военные эвакуировали из Широкино работы украинского художника, которые считались утраченными

Фото: Платформа ТЮ / Facebook

Военные эвакуировали из разрушенного поселка Широкино Донецкой области коллекцию работ, принадлежавшую украинскому художнику-графику Виктору Павлюку. Об этом сообщает мариупольская арт-платформа «ТЮ», которой и передали коллекцию из нескольких сотен работ.



«Боец чеченского батальона имени Шейха Мансура с прошлого года собирал и прятал от взрывов художественные работы, чтобы эвакуировать произведения из зоны боевых действий. Ранее эта коллекция считалась утраченной», — говорится в сообщении.



Как рассказали в «ТЮ», произведения прятал боец с позывным «Пикассо», который до ухода на фронт был художником.



«Мужчина распознал в разбросанных объектах художественную ценность и инициировал спасение коллекции. Это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за пять лет», — отмечается в заявлении.



Арт-платформа привлекла экспертов и искусствоведов к идентификации работ, а также обратилась к семье Павлюка. «Близкие художника благодарны военным за спасение, и не против хранения работ арт-платформе "ТЮ", при условии проведения в будущем выставки памяти художника», — подчеркивается в сообщении.



Сейчас работники арт-платформы сортируют произведения художника, чтобы провести реставрационные работы, а затем — организовать выставку.





Виктор Павлюк — мариупольский художник, известный своей графикой, линогравюрой, живописью, член союза художников, считается главным художником Мариуполя с 1970 года. Его работы хранятся в различных музеях Украины, в том числе известная серия азовских рыбаков и моряков. Павлюк работал с Виктором Арнаутовым над монументальными панно, в частности над мозаикой в мариупольском аэропорту.