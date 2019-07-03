В Беларуси судят боевика «ДНР». Вероятно, он также воевал в Сирии и Африке

В Бресте (Беларусь) судят 44-летнего жителя Березы Вадима Шевченко, который воевал на стороне группировки «ДНР» против украинской армии, а также, вероятно, принимал участие в боевых действиях в Сирии и Африке в составе российской «ЧВК Вагнера». Об этом пишет «Белсат».



Шевченко обвиняют в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Вадим Шевченко слева. Фото: VK

По информации TUT.by на родине боевик трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи. На Донбасс он уехал в 2015 году, получил два ранения.



Во «ВКонтакте» Шевченко активно выкладывал множество фото с боевых действий. В частности, у него есть совместное фото с российским командиром боевиков Игорем Гиркиным. В конце 2018-го он вернулся в Беларусь и якобы сам написал в КГБ явку с повинной.



Знакомые Шевченко рассказали «Белсату», что он был в составе так называемого 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты «ДНР». На Донбассе он под позывным «Ветерок» служил с еще одним гражданином Беларуси, которого на родине ждет два года «химии» (исправительное учреждение открытого типа).



О своем участии в конфликтах в Сирии и Африке Шевченко рассказал сам, после публикации материала «Белсата» о беларусах в «ЧВК Вагнера». Он написал журналисту, показав свои фотографии из Сирии и Южного Судана. Боевик также угрожал блогеру Александру Кабанову преследованием КГБ.





Сейчас Шевченко находится под домашним арестом, следующее судебное заседание назначено на 8 июля.