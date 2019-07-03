Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Беларуси судят боевика «ДНР». Вероятно, он также воевал в Сирии и Африке

03 июля 2019, 12:18

В Беларуси судят боевика «ДНР». Вероятно, он также воевал в Сирии и Африке

В Бресте (Беларусь) судят 44-летнего жителя Березы Вадима Шевченко, который воевал на стороне группировки «ДНР» против украинской армии, а также, вероятно, принимал участие в боевых действиях в Сирии и Африке в составе российской «ЧВК Вагнера». Об этом пишет «Белсат».

Шевченко обвиняют в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Вадим Шевченко слева. Фото: VK

По информации TUT.by на родине боевик трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи. На Донбасс он уехал в 2015 году, получил два ранения. 

Во «ВКонтакте» Шевченко активно выкладывал множество фото с боевых действий. В частности, у него есть совместное фото с российским командиром боевиков Игорем Гиркиным. В конце 2018-го он вернулся в Беларусь и якобы сам написал в КГБ явку с повинной.

Знакомые Шевченко рассказали «Белсату», что он был в составе так называемого 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты «ДНР». На Донбассе он под позывным «Ветерок» служил с еще одним гражданином Беларуси, которого на родине ждет два года «химии» (исправительное учреждение открытого типа).

О своем участии в конфликтах в Сирии и Африке Шевченко рассказал сам, после публикации материала «Белсата» о беларусах в «ЧВК Вагнера». Он написал журналисту, показав свои фотографии из Сирии и Южного Судана. Боевик также угрожал блогеру Александру Кабанову преследованием КГБ.


Сейчас Шевченко находится под домашним арестом, следующее судебное заседание назначено на 8 июля.

Читайте также:

«Белсат»: Наемники ЧВК «Вагнера» без помех приезжали в Беларусь после участия в боях на Донбассе

ТЕМЫ

Организации
ДНР ЧВК Вагнера
Места
Беларусь
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:13
«ЛНР» отключит электричество на два дня
11:15
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Мариуполем
10:34
В «ДНР» сменили «мэров» Дебальцево и Харцызска
22:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:21
Одна из организаторов «выборов ДНР» получила условный срок
10:41
В Луганске горела крыша жилого дома: взорвался газовый баллон
10:28
«ДНР» сократила количество бюджетных мест для абитуриентов
08:52
ОБСЕ узнала о ранении мужчины в Донецке
08:20
ОБСЕ обнаружила станцию радиопомех под Луганском
21:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:09
Генпрокуратура сообщила о новом подозрении главе «ЛНР»
10:45
На неподконтрольной территории травмирован шахтер
23:32
Разведение позиций под Станицей, освобождение из плена и донецкие дипломы с грифом РФ. Главное за неделю
20:25
Разведение сил у Станицы Луганской завершено
16:18
В Пикузах и Михайловке обстрелами повреждены 3 жилых дома и церковь
все новости
15:05
Президентом Европарламента стал итальянец Давид Сассоли
14:50
Вопрос социологов о переговорах с «Л-ДНР» поровну разделил украинцев
14:49
В Италии вынесли первый приговор участникам «ДНР»
14:34
Командование ООС призвало сохранить вещание украинских медиа на Донбассе и в Крыму
13:46
В Верховном суде пояснили, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария
13:13
«ЛНР» отключит электричество на два дня
12:48
На Донбассе продолжаются шахтерские протесты из-за долгов и отключения от электричества
12:18
В Беларуси судят боевика «ДНР». Вероятно, он также воевал в Сирии и Африке
11:18
В Раде зарегистрировали законопроект о «дематюкации» языка
11:15
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Мариуполем
11:05
Премьер Нидерландов обсудил с Путиным дело MH17
10:34
В «ДНР» сменили «мэров» Дебальцево и Харцызска
10:16
Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро
09:48
Волкер: РФ должна внести свой вклад в достижение мира на Донбассе
09:44
Зеленский сообщил о подготовке большой приватизации в Украине и призвал инвестировать в Донбасс
все новости
ВИДЕО
В Луганске горела крыша жилого дома: взорвался газовый баллон
02 июля, 10:41
Кандидаты от партии Зеленского в Донецкой области. Кто они? ►
01 июля, 22:20
Донбасс выбирает без «ДНР» ►
29 июня, 23:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция