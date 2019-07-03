Еще один чиновник времен Януковича зарегистрирован кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего первого замгенерального прокурора Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



По ее словам, Кузьмин находится в розыске и будет задержан в случае возращения в Украину.



Она отметила, что 20 июня на имя члена Центральной избирательной комиссии Евгения Радченко было направлено письмо, в котором говорилось, что в отношении Кузьмина ведется уголовное дело. В частности, зама генпрокурора времен Виктора Януковича подозревают в отмывании имущества, полученного преступным путем.



«Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации», — заявила Сарган.



Кузьмин будет баллотироваться по спискам партии «Оппозиционная платформа — За життя», которую называют пророссийской. Он находится под номером 35 в списках политсилы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля. В Центризбиркоме пояснили, что были обязаны сделать это во исполнение решений суда.



Андрей Клюев — бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов. При президентстве Виктора Януковича он был вице-премьером, секретарем Совета нацбезопасности и обороны и главой Администрации президента.



Анатолий Шарий — пророссийский блогер. В 2013 году Интерпол задержал его в Нидерландах по запросу украинской стороны, однако блогера не экстрадировали. Шарий получил в Литве статус политического беженца.



Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

