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Еще один чиновник времен Януковича зарегистрирован кандидатом в нардепы

03 июля 2019, 15:34

Еще один чиновник времен Януковича зарегистрирован кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего первого замгенерального прокурора Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Кузьмин находится в розыске и будет задержан в случае возращения в Украину.

Она отметила, что 20 июня на имя члена Центральной избирательной комиссии Евгения Радченко было направлено письмо, в котором говорилось, что в отношении Кузьмина ведется уголовное дело. В частности, зама генпрокурора времен Виктора Януковича подозревают в отмывании имущества, полученного преступным путем.

«Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации», — заявила Сарган.

Кузьмин будет баллотироваться по спискам партии «Оппозиционная платформа — За життя», которую называют пророссийской. Он находится под номером 35 в списках политсилы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля. В Центризбиркоме пояснили, что были обязаны сделать это во исполнение решений суда.

Андрей Клюев — бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов. При президентстве Виктора Януковича он был вице-премьером, секретарем Совета нацбезопасности и обороны и главой Администрации президента.

Анатолий Шарий — пророссийский блогер. В 2013 году Интерпол задержал его в Нидерландах по запросу украинской стороны, однако блогера не экстрадировали. Шарий получил в Литве статус политического беженца.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. 

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