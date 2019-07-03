Полиция зафиксировала более 1,5 тысячи нарушений, связанных с выборами

Министерство внутренних дел получило 1 663 сообщения о нарушении избирательного законодательства во время избирательной кампании на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщил советник главы МВД Иван Стойко, передает «Интерфакс-Украина».



«Если говорить с начала избирательной кампании, то сейчас у нас таких сообщений уже 1 663. Больше всего в Запорожской области — 191, Киев — 130, Харьковская и Одесская. Меньше всего — Волынь, Львов, Тернопольская, Черниговская и Хмельницкая области», — сказал он на брифинге в среду в Киеве.



Так, по факту незаконной агитации зарегистрировано 1262 случая, подкупа — 138, препятствия осуществления предвыборного права — 50, хулиганства — 41, порчи имущества −14, сбора персональных данных — 8 и финансовые нарушение избирательной кампании — 3 случая.



По словам Стойко, правоохранители на данный момент больше всего обращают внимание на нарушения, связанные с подкупом избирателей.



Стойко отметил, что на данный момент составлено 285 административных протоколов.