Донецкий металлургический завод не работает при «ДНР»: печи погасли

Донецкий металлургический завод не производит продукцию, доменные печи погасили. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили источники на предприятии.



По словам собеседников, первая доменная печь не подлежит восстановлению, а вторая печь требует трудоемкого и дорогостоящего ремонта.



Кроме того, с завода даже вывезли окатыши — полуфабрикат, который используются в доменном производстве для получения чугуна. Этот факт может свидетельствовать о том, что запуск завода не планируется.



Работники цехов, которые фактически остались без работы, получают по 6 тысяч рублей заработной платы (2500 гривен) в месяц, охранники на предприятии — 11 тысяч рублей (4500 гривен).

С весны 2017 года Донецкий металлургический завод (ДМЗ) подконтролен группировке «ДНР» и находится в зоне ответственности компании «Внешторгсервис», которую СМИ связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.



В марте 2019 года «Новости Донбасса» сообщали, что на ДМЗ сложилась критическая ситуация: предприятие осталось без сырья и заказов.