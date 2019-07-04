Опрос: «Слуга народа» продолжает лидировать на выборах, но ее рейтинг заметно снизился

Пять политических сил могут преодолеть проходной барьер на внеочередных выборах Верховной Рады, которые запланированы на 21 июля. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом анализа и прогнозирования, передает «Интерфакс-Украина».



Лидером остается партия «Слуга народа», однако ее поддержка ощутимо снизилась. Среди определившихся с выбором за эту политсилу готовы проголосовать 36,4% опрошенных.



За партию «Оппозиционная платформа — За життя» проголосовали бы 11,3% респондентов, за Всеукраинское объединения «Батьківщина» — 6,8%, за партию «Европейская солидарность» — 6,6%, за партию «Голос» — 6,3%.



Остальные партии не преодолевают проходной барьер: за Радикальную партию Олега Ляшко готовы проголосовать 3,2%, за «Гражданскую позицию» Анатолия Гриценко — 3,1%, за «Силу и честь» Игоря Смешко — 2,8%, за «Оппозиционный блок» — 1,8%, за ВО «Свобода» — 1,6%, за «Украинскую стратегию Гройсмана» — 1,5%, за «Самопоміч» — 1,1%, за остальные партии вместе взятые — 1,4%.



Исследование проводили с 21 июня по 3 июля. Всего было опрошено 2 016 респондентов, результаты репрезентативны по полу, возрасту и местом проживания. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.



На прошлой неделе поддержка партии «Слуга народа», согласно исследованию группы «Рейтинг» составлял 45%.