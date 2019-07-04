Украина не выплатила более 600 млн грн переселенцам после судебных споров

Задолженность по неисполненным судебным решением о выплате пенсий переселенцам превысила 600 млн гривен. Как сообщила Украинская Хельсинская группа по правам человека, такую цифру озвучили на расширенном заседании Комитета Верховной Рады по правам человека 4 июля.



Правозащитники указывают на отсутствие комплексного решения проблемы выплат пенсий переселенцам.



Они также отмечают, что неисполнение судебных решений по выплатам пенсий ВПЛ является массовой проблемой.



Ранее сообщалось, что по информации общественной организации «Право на захист», с весны 2014 года на подконтрольной боевикам территории умерли по меньшей мере 40 пенсионеров, которые были лишены украинской пенсии.

