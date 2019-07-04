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Суд арестовал экс-начальника бригады «ПВО ДНР». Его вывезли из Снежного

04 июля 2019, 18:20

Суд арестовал экс-начальника бригады «ПВО ДНР». Его вывезли из Снежного

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток экс-начальнику противовоздушной обороны «Славянской бригады ДНР» Владимиру Цемаху. Об этом сообщает информагентство «Українські Новини» со ссылкой на адвоката Романа Гонтарева.

По его словам, Цемах содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого. Других подробностей по делу адвокат не озвучивал.

Цемах, как бывший начальник ПВО боевиков, может быть ценным свидетелем в деле о крушении лайнера рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, пишет информагентство.

Владимир Цемах был задержан 27 июня в ходе спецоперации украинских спецслужб в неподконтрольном группировке «ДНР» городе Снежное. Факт задержания ВВС подтвердили его киевский адвокат и дочь, проживающая на неподконтрольной территории Донецкой области.

Отмечается, что Цемах был задержан в своей квартире, после чего был переправлен через линию соприкосновения.

«28 июня в день конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена», - сообщил ВВС адвокат задержанного Роман Гонтарев.

Обсуждать другие детали дела защитник отказался, сославшись на тайну следствия.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех причастных к катастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17: россияне Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза»), Игорь Гиркин («Стрелков») и украинец Леонид Харченко («Крот»).

17 июля 2014 года над городом Шахтерск Донецкой области был сбит «Боинг-777», принадлежавший «Малайзийским авиалиниям» и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. В катастрофе погибли экипаж и пассажиры самолета – все 298 человек, включая 80 детей.

Почти через четыре года, в мае 2018-го, Международная следственная группа (JIT) на пресс-конференции в Гааге продемонстрировала обломки ракеты, которой сбили самолет. Комплекс «Бук», из которого была выпущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Цемах
Организации
ДНР
Места
Снежное
События
MH17

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