На Донетчине осудили организатора «референдума» в одном из районов Мариуполя

За организацию «референдума» в одном из районов Мариуполя экс-депутата от Партии регионов осудили на 5 лет с отсрочкой приговора на 3 года. Информация об этом опубликована в реестре судебных решений, передает 0629.



Женщина обвиняется в том, что в 2014 году, будучи членом Партии регионов организовывала и проводила «референдум» в поселке Мирное Кальмиусского района Мариуполя.



«В мае 2014 года, будучи депутатом поселка Мирное и представляя власть, женщина по договоренности с группой лиц, выступила перед жителями села с предложением стать частью т.н. "ДНР". Она агитировала за создание этой "республики" и взялась за организацию "референдума"», - говорится в сообщении.



По данным следствия, 11 мая 2014 года женщина исполняла роль «члена комиссии». В помещении местного дома культуры она проводила незаконное голосование среди местных жителей. Полученные данные она передала членам группировки «ДНР», а также подсчитывала и подписывала «протоколы».



Уголовное производство в отношении нее было открыто в 2018 году. Ей предъявили обвинение по статье 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Женщина заключило соглашение со следствием.



В результате она была признана виновной. Ее осудили на 5 лет с отсрочкой приговора на 3 года.