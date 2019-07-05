ГПУ отменила постановление о закрытии производства по Иванющенко

Заместитель генпрокурора Украины 3 июля отменил постановление прокурора прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по подозрению бывшего соратника президента Виктора Януковича, депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.



По ее словам, досудебное расследование продолжается.



Также Сарган проинформировала, что главе Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и Аврамова.



«Теперь следим за сайтом МВД в рубрике "розыск"», - добавила пресс-секретарь.



3 июля стало известно, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.



Кроме того, в полиции рассказали, что могут возобновить розыск в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.



В прокуратуре Одесской области сообщили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, а также обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась «рейдерства» одесского рынка.



Также в прокуратуре подтвердили, что направили решение о закрытии дела «в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого».



В то же время правоохранители утверждают, что якобы «сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами».