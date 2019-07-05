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Зеленский: Мы хотим на уровне законодательства не дать возможность отключить водоснабжение области

05 июля 2019, 15:32

Зеленский: Мы хотим на уровне законодательства не дать возможность отключить водоснабжение области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется на законодательном уровне запретить отключение водоснабжения в Донецкой области. Об этом он сообщил во время брифинга в Краматорске во время представления нового главы ДонОВГА Павла Кириленко.

«Глобальный вопрос - нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический вопрос. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне законодательства не дать возможность отключить от воды Донбасса», - сказал он.

КП Компания «Вода Донбасса» 23 мая была частично отключена от электроснабжения из-за долгов перед поставщиком ГП «Укринтерэнерго».

По состоянию на 1 мая 2019 года задолженность «Воды Донбасса» за потребленную электроэнергию составляет более 1,4 миллиарда гривен. Кроме того, существует задолженность в связи с оказанием услуг находящимся на неконтролируемой территории потребителям — 1,4 миллиарда гривен.

18 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей. Гройсман подписал поручение, согласно которому необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией объектов водоснабжения и водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» и предоставить предприятию статус «защищенного потребителя».

Оператор системы распределения «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» 27 мая по требованию поставщика «последней надежды» — госпредприятия «Укринтерэнерго» начал частично отключать объекты КП «Вода Донбасса» от электроснабжения.

По состоянию на 25 мая почти 35 тысяч человек в 16 населенных пунктах остались без водоснабжения. 27 мая воду отключили в еще шести населенных пунктах.

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