Зеленский: Мы хотим на уровне законодательства не дать возможность отключить водоснабжение области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется на законодательном уровне запретить отключение водоснабжения в Донецкой области. Об этом он сообщил во время брифинга в Краматорске во время представления нового главы ДонОВГА Павла Кириленко.



«Глобальный вопрос - нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический вопрос. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне законодательства не дать возможность отключить от воды Донбасса», - сказал он.

КП Компания «Вода Донбасса» 23 мая была частично отключена от электроснабжения из-за долгов перед поставщиком ГП «Укринтерэнерго».



По состоянию на 1 мая 2019 года задолженность «Воды Донбасса» за потребленную электроэнергию составляет более 1,4 миллиарда гривен. Кроме того, существует задолженность в связи с оказанием услуг находящимся на неконтролируемой территории потребителям — 1,4 миллиарда гривен.



18 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей. Гройсман подписал поручение, согласно которому необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией объектов водоснабжения и водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» и предоставить предприятию статус «защищенного потребителя».



Оператор системы распределения «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» 27 мая по требованию поставщика «последней надежды» — госпредприятия «Укринтерэнерго» начал частично отключать объекты КП «Вода Донбасса» от электроснабжения.



По состоянию на 25 мая почти 35 тысяч человек в 16 населенных пунктах остались без водоснабжения. 27 мая воду отключили в еще шести населенных пунктах.