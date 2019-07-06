«Новые лица» в политике на Донбассе. Кто эти люди

Досрочные выборы в Раду и ожидание большинством украинцев мира в стране заставляют партии размышлять о том - что же делать с зоной конфликта.



В Украине сейчас высочайший запрос на новые лица в политике, который вылился в избрание президентом комедийного актера и медиа менеджера Владимира Зеленского.



Социологические опросы стабильно показывают низкий уровень доверия к институтам власти и желание перемен. Донбасс не выделяется из этой общей динамики. Но смогут ли удовлетворить его запрос так называемые «новые партии»?



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