Волкер считает, что РФ проводит ротацию на границе с Крымом и Донбассом

Россия наращивает войска на границе с Украиной в связи с проведением ротации, считает спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».



«Мы видели в течение нескольких лет, что количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это. Опять же, это не свидетельствует о каких-либо новых продвижениях», — заявил Волкер.



В середине июня в Генеральном штабе ВСУ заявили, что на границе с оккупированной частью Донбасса и Крымом разместились около 82 тысяч российских военнослужащих. По данным украинских силовиков, в Ростовской области (РФ) сформировано 25 батальонно-тактических групп и формируется армейская дивизия.