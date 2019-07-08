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На Донбассе погиб один украинский военный, еще трое получили ранения

08 июля 2019, 08:13

На Донбассе погиб один украинский военный, еще трое получили ранения

За минувшие сутки в результате обстрела на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое солдат получили ранения, еще один травмирован. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Всего боевиков обвинили в 16 случаях нарушения режима прекращения огня, из которых шесть раз — с применением запрещенных минскими соглашениями минометов 122-мм, вооружение танков, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС подчеркнули, что на каждый обстрел противник «получил адекватный ответ» из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Широкино, Богдановка, Водяное, Красногоровка, Пищевик, Новолуганское, Попасная, Золотое-4, Майорск, Южное.

«С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил», – сказано в сообщении.

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