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«ДНР» планирует запуск поездов в Россию в этом году

09 июля 2019, 12:52

«ДНР» планирует запуск поездов в Россию в этом году

В группировке «ДНР» планируют, что в 2019 году будет запущено железнодорожное сообщение с городами Россиии.

Как заявил «министр транспорта ДНР» Дмитрий Подлипанов в интервью сепаратистскому ресурсу «Все о ДНР», сейчас совместно «с российскими коллегами» прорабатывается данная возможность.

«При успешном исполнении всех запланированных мероприятий и соблюдении условий договоренностей запуск железнодорожного сообщения с Россией планируется открыть в текущем году», — отметил он.

По словам Подлипанова, на данный момент проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок.

На данный момент из подконтрольных «ДНР» городов ходит поезд до приграничной российской станции «Успенская».

ТЕМЫ

Организации
ДНР
Места
Россия Донецк
Прочее
железнодорожное сообщение

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