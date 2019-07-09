Бенефециаров NewsOne подозревают в финансировании терроризма

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о регистрации уголовного производства в связи с наличием сведений о том, что двое бенефициаров украинского телеканала NewsOne являются совладельцами российского банка. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Двое людей одновременно являются директорами офшоров украинского телеканала и офшоров, на которых числится российский банк, который имеет статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ, таким образом является причастным к ведению агрессивной войны против Украины. Сегодня зарегистрировано производство о финансировании терроризма», — сказал он на брифинге во вторник в Киеве.



Луценко подчеркнул, что видит все основания для лишения лицензий телеканала NewsOne.

8 июля Луценко заявил журналистам, что один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского Промсвязьбанка, через который Кремль финансирует войну против Украины.



Телеканал «Россия 1» и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост «Надо поговорить» 12 июля в 18:00. С российский стороны телемост должны были вести Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.



Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой созвать внеочередное заседание СНБО в связи с намерением NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1».



Телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом «Россия 1» из-за «угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей».