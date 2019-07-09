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Объектам «Воды Донбасса» возобновляют электроснабжение

09 июля 2019, 22:56

Объектам «Воды Донбасса» возобновляют электроснабжение

9 июля ДТЭК ПЭС-Энергоуголь начало возобновление электроснабжения объектов коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». Об этом сообщает «Укринтерэнерго», которое направило соответствующее письмо ДТЭК ПЭС-Энергоуголь.

После постановления Кабинета министров «Вода Донбасса» было исключено из списка предприятий на отключение от электрической сети.

По состоянию на 18.00 электроснабжение было восстановлено на насосной станции «Белокузьминовка», подстанциях «Клебан-Бык» и «Артемовск».

Ранее Кабмин запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса».

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