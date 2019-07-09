Объектам «Воды Донбасса» возобновляют электроснабжение

9 июля ДТЭК ПЭС-Энергоуголь начало возобновление электроснабжения объектов коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». Об этом сообщает «Укринтерэнерго», которое направило соответствующее письмо ДТЭК ПЭС-Энергоуголь.



После постановления Кабинета министров «Вода Донбасса» было исключено из списка предприятий на отключение от электрической сети.



По состоянию на 18.00 электроснабжение было восстановлено на насосной станции «Белокузьминовка», подстанциях «Клебан-Бык» и «Артемовск».

Ранее Кабмин запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса».