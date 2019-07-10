Зеленский уволил восьмерых председателей райгосадминистраций на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должностей трех глав райгосадминистраций в Донецкой области и пятерых в Луганской. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента.



Так, в Донецкой области освобождены от должности председатель Бахмутской РГА Дмитрий Дресвянников, Волновахской РГА Дмитрий Такаджи и Мангушской РГА Дмитрий Черница.



В Луганской области уволены председатели Беловодской, Новопсковской, Попаснянской, Сватовской, Старобельской райгосадминистраций – Андрея Грачева, Людмилу Латышеву, Сергея Шакуна, Дмитрия Мухтарова и Анатолия Гаркавого.



Во всех увольнениях указана причина «в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины».