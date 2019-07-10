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Поселок на окраине Донецка: Людей осталось мало, некоторые не могут даже выехать за пенсией

10 июля 2019, 14:12

Поселок на окраине Донецка: Людей осталось мало, некоторые не могут даже выехать за пенсией

Поселок 15-й участок на окраине Донецка находится в запущении из-за близости к линии фронта. Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Оплот».

Донецкий поселок находится рядом с разрушенным Донецким аэропортом, микрорайоном «Октябрьский» и поселком Пески. Сейчас на 15-м участке остались жить не более 300 человек, а до боевых действий жили около 3000 жителей.

По словам местных, боевые действия стерли с лица земли три улицы.

Отмечается, что ранее сюда ходили несколько маршруток. Теперь же оставшимся местным жителям нужно полчаса идти пешком до ближайшего магазина.

Съемочная группа телеканала пообщалось с несколькими жителями, которые практически не покидают поселок.

В частности, у Светланы Кравченко снарядом убило единственного сына, когда он вышел за хлебом. Сейчас она ухаживает за лежачим мужем, у которого случился инсульт на нервной почве.

Также были показаны Евгения Максимовна и Надежда Александровна, которые «живут на минимальную пенсию» группировки «ДНР». У пожилых женщин нет возможности пересекать линию соприкосновения, чтобы получать украинскую пенсию.

Среди тех, кто не может выезжать из поселка, — Елизавета Кузнецова, которая живет с больным ДЦП сыном и пожилой мамой. Женщина рассказала, что они живут за счет социального пособия и вынуждены просить о помощи. Она отметила, что «инвалидное такси» приезжает только раз в месяц, хотя сыну нужны регулярные поездки на реабилитацию.

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