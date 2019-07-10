Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 10 июля.

Права человека



Human Rights Watch направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «завершить дискриминационную практику» в отношении пенсионеров из оккупации.



Политика



Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что на данный момент невозможно возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольной части Донбасса.



Кабинет министров утвердил изменения в Перспективный план формирования территориальных громад Донецкой области — подконтрольную боевикам территорию поделили на 20 потенциальных ОТГ. Об осуществлении реформ на оккупированной территории речи пока не идет — децентрализация возможна только после возвращения туда украинской власти.



Экономика



РБК выяснило, что «правительству ЛНР» передали жалобу на задолженность компании «Внешторгсервис» Сергея Курченко за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получают зарплату и угрожают забастовками.



Боевые действия



ОБСЕ подтвердила ранение жителя подконтрольного «ДНР» села Пикузы возрастом около 81-89 лет вследствие попадания снаряда в его дом 10 июня. Патруль миссии зафиксировал, что на его доме нет крыши, а 2 окна были затянуты брезентом.



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