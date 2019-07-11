ФРГ выделяет 760 тысяч евро на психосоциальную помощь пострадавшим на Донбассе

Германия выделяет 760 тысяч евро через Мальтийскую службу помощи на психосоциальную помощь людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает посольства ФРГ в Украине.



«Мальтийская служба помощи с июля 2019 года вводит новую фазу вспомогательного проекта в громадах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных громадах людей, которые нуждаются в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки, - проинформировали в посольстве.



Ранее немецкое правительство выделило на эти цели 2 млн евро.



Согласно данным посольства, эти средства были потрачены на индивидуальные терапии, которые прошли более 7 тысячам потерпевших. Кроме этого, еще 14 тысяч человек участвовали в групповых сеансах терапии.