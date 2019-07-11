УП: Новинский баллотируется по округу в Мариуполе по совету православных старцев

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Вадим Новинский будет избираться по одномандатному избирательному округу № 57 в городе Мариуполь по совету старцев. Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказал один из членов списка партии.



«Вадик пришел и говорит, что "мне старцы сказали идти по округу". Для него это все серьезно», - рассказал источник изданию.

Ранее в Оппоблоке заявляли, что Новинский вошел в первую десятку партийного списка на выборах в Верховную Раду. Позже его соратник Евгений Мураев заявил, что глава фракции Оппоблока будет избираться по мажоритарной системе.