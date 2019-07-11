У Нацсовета нет доказательств связи телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK с Медведчуком

У Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания нет доказательств связи телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом заявила заместитель главы Нацсовета Уляна Фещук на вечернем заседании Верховной Рады, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы живем в правовом государстве, поэтому руководствуемся исключительно нормами закона… На самом деле эти каналы куплены подставным лицом, то есть связи с Медведчуком мы доказать не можем», - сказала она.



Фещук также сообщила, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию сотрудничает с Антимонопольным комитетом Украины по установлению связи между конечными бенефициарными собственниками телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.



Замглавы Нацсовета уточнила, что «эти действия уже начались после того, как стало известно, что господин Козак приобрел ZIK».



Фещук отметила, что Нацсовету необходимо предоставить более жесткие полномочия.



«На сегодняшний день с каналом "112" у нас 33 судебных дела по поводу нарушения ими действующего законодательства, к каналу NewsOne применено 18 штрафных санкций, которые сейчас также оспариваются в суде. Мы не имеем эффективного механизма влияния, мы можем только обращаться в суд», - констатировала она.