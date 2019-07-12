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Всемирный конгресс украинцев признали нежелательным в РФ. Украина назвала решение «позорным»

12 июля 2019, 11:12

Всемирный конгресс украинцев признали нежелательным в РФ. Украина назвала решение «позорным»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацию Всемирный конгресс украинцев (ВКУ), сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что деятельность ВКУ «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Генпрокуратура РФ направила свое решение в Министерство юстиции России, которое должно внести Всемирный конгресс украинцев в перечень международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

В свою очередь, министерство иностранных дел Украины заявило, что выражает решительный протест решению генпрокуратуры РФ в отношении ВКУ.

В МИД считают, что решение российской генпрокуратуры в очередной раз продемонстрировало «неизменность репрессивной политики» России, которая, направлена «на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства» на территории страны.

При этом в украинском министерстве рады тому факту, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

«Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществления просветительских программ и украинского образования за пределами Украины, а также сохранения национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах», — отметили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство пообещало принять ответные шаги на «это позорное решение», призвало международное сообщество рассматривать его как «очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека» и усилить дипломатическое давление на Россию.

Всемирный конгресс украинцев — крупнейшая общественная организация, объединяющая украинские диаспоры в разных странах мира. Штаб-квартира организации находится в Торонто (Канада).

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