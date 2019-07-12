Мэр Мариуполя не счел свою фразу о «Диснейленде» манипуляцией

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко утверждает, что не считает манипуляцией свое высказывание о том, что «Диснейленд, аквапарк и новая набережная станут реальностью, если в Раду пройдут представители «Оппозиционного блока» из Мариуполя». Он этом он сказал в комментарии журналистке «Новостей Донбасса».

«Я не хочу это обсуждать. Сегодня не тот формат, давайте, это не реклама, это есть предвыборная агитация, я не занимаюсь предвыборной агитацией, я сегодня мэр города Мариуполя, в свободное время я еще немножко занимаюсь тем, чтобы те люди <...> голосовали за то, чтобы конкретная программа появилась в городе Мариуполь», - сказал он.



Бойченко также подчеркнул, что изменения в Мариуполе произошли благодаря «команде профессионалов "Оппозиционного блока"».



Ранее на местном сайте 0629 был опубликован материал, который является политической рекламой.



В данном заказном материале были приведены цитаты городского головы Вадима Бойченко, одна из них вынесенная в заголовок, звучала так: «Диснейленд, Аквапарк и новая набережная станут реальностью, если в Раду пройдут представители «Оппозиционного блока» из Мариуполя».