На выборы не допустили 17 наблюдателей из РФ

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации на выборы 17-ти наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые являются гражданами России. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



Соответствующее решение принято на заседании в пятницу, 12 июля.



В своем решении ЦИК ссылается на требования закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».



Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.