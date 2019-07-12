Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 12 июля.

Политика



В Кремле описали первый телефонный разговор президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина как ознакомительный и носящий «прагматичный характер». Пресс-секретарь Путина сообщил, что политики беседовали 20 минут, и указал на значимость факта первого общения.



Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш считает правильными шаги президента Зеленского по установлению контакта с Путиным, однако призывает к осторожности.



Вадим Черныш признал необходимость в разработке отдельного механизма выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий, которые не имеют статуса ВПЛ и не пересекают линию соприкосновения. По его словам, данный вопрос обсуждается с Красным Крестом и на минской площадке.



Народный депутат от БПП Сергей Лещенко считает, что для временно неподконтрольных территорий можно сделать исключение из «закона о языке» и разрешить использовать русский язык официально и неофициально.



Глава поселка Мироновский Донецкой области приговорен к шести годам заключения по обвинению в подготовке и организации сепаратистского «референдума» в мае 2014 года.



Боевые действия



Около 5 млн украинцев вдоль линии соприкосновения страдают из-за вооруженного конфликта на Донбассе, сообщили в ООН. По данным миссии ООН, с 1 января и по 30 июня 2019 года в результате конфликта погибли 13 мирных жителей и 78 получили ранения.



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