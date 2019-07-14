В Мариуполе водитель застрелил оппонента во время ссоры на дороге

В Мариуполе во время конфликта между двумя водителями произошел конфликт, во время которого один мужчина выстрелил в другого. От полученных травм мужчина скончался.



Как сообщает Патрульная полиция, инцидент произошёл вечером 13 июля на улице Правобережной.



Предварительно установлено, что во время ссоры один из водителей на дороге достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону другого, после чего уехал. Пистолет он выбросил в траву возле места преступления.



Врачи не смогли спасти мужчину, он скончался в больнице.



Стрелок задержан.