Кабмин определил компенсацию за разрушенное частное жилье из-за военных действий

Кабинет министров Украины установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате военных действий на востоке Украины частное жилье. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.



Отмечается, что сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тысяч гривен.



В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.



«К примеру, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации по состоянию на 1 июня 2019 года в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности», - говорится в сообщении.



Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.



Отмечается, что средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.