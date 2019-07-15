СБУ не пропустила оптовую партию лекарств в сторону Донецка

Незаконная переправка лекарственных средств на временно неподконтрольную территорию Донецкой области была блокирована сотрудниками СБУ и Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Отмечается, что во время углубленного осмотра на КПВВ «Новотроицкое» правоохранители обнаружили в автомобиле жителя Донецка почти сто коробок лекарств различных наименований. По предварительным подсчетам стоимость изъятого товара составляет более одного миллиона гривен.



Устанавливаются все обстоятельства дела, адресаты обнаруженной «помощи» и другие участники противозаконной деятельности, подчеркнули в штабе ООС.

Через пункты пропуска на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса запрещен провоз товаров в оптовых объемах, которые превышает сумму 10 тысяч гривен.